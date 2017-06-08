12:25 08.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На пяти фильтровальных станциях Донетчины прекращена подача воды

В четверг, 8 июня, коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" прекратило подачу воды на пять фильтровальных станциях. При этом в городе Мариуполь водоснабжения будет работать в штатном режиме.

На пяти фильтровальных станциях Донетчины прекращена подача воды

Такие сведения сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, вода не поступает в Красноармейскую, Великоанадольскую, а также в две Мариупольские и Донецкую станции.

Также Жебривский отметил, что если на Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться со Старокрымского водохранилища, то на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции водоснабжение не будет поступать вообще. Это связано с тем, что соответствующие станции не имеют резервного источника водоснабжения, добавил председатель ВЦА.

Известно, что на линии Каменка-Крутая Балка, которая обострения рядом с насосной станцией № 1 прозвучало около 40 взрывов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рано утром на востоке Украины по итогам обстрелов прекратила свою работу насосная станция.


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