На пяти фильтровальных станциях Донетчины прекращена подача воды

Такие сведения сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, вода не поступает в Красноармейскую, Великоанадольскую, а также в две Мариупольские и Донецкую станции.

Также Жебривский отметил, что если на Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться со Старокрымского водохранилища, то на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции водоснабжение не будет поступать вообще. Это связано с тем, что соответствующие станции не имеют резервного источника водоснабжения, добавил председатель ВЦА.

Известно, что на линии Каменка-Крутая Балка, которая обострения рядом с насосной станцией № 1 прозвучало около 40 взрывов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рано утром на востоке Украины по итогам обстрелов прекратила свою работу насосная станция.