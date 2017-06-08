13:37 08.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине водитель попал под собственное авто

На автотрассе Киев- Довжанский водитель умер в результате несчастного случая.

На Харьковщине водитель попал под собственное авто

Так, известно, что 53-летний мужчина трагически погиб во время ремонта собственного авто MAN. Ручной тормоз был не на 100 процентов зафиксирован, и автомобиль внезапно начал движение и вскоре просто переехал мужчину. Про это рассказали местные полицейские – Изюмского отдела.

На место затем выехала оперативная группа, которая занимается установлением всех деталей трагедии. А автомобиль был остановлен братом погибшего 44-ех лет.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Харьков в аварию попала скорая помощь, в результате чего различные травмы получили все участники этой аварии.


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