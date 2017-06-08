На ЮАР обрушился сильнейший за последние 30 лет шторм

В результате стихийного бедствия восемь человек погибли. При этом тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на местных чиновников, буря принесла более 50 миллиметров осадков в некоторых районах, а волны достигали 12 метров. Больше всего пострадали люди в трущобах, которые накануне боролись с сильной засухой в регионе.

По словам представителя Западного Капского министерства местного самоуправления Джеймс-Брента, в одном инциденте, семья из четырех человек погибла в результате пожара, вызванного молнией, в то время как другие люди погибли из-за обрушения здания.

Сейчас армия, полиция и другие аварийные службы готовы в любой момент эвакуировать, оказать первую медицинскую помощь или предоставить пищу местному населению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за урагана в Москве погибло уже 16 человек. Около 140 получили травмы и ранения.