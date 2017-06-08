В Луцке неизвестные сожгли автомобиль депутата Лапина - ФОТО

Инцидент произошел около четырех часов утра на улице Черновола. Как написал на своей страничке в Facebook сам политик, автомобиль официально задекларирован, однако им пользовались дети народного депутата.

Сам Лапин якобы постоянно ездил на этом автомобиле в зону АТО. При этом политики связал инцидент с приближающимися выборами городского головы и обвинил в поджоге своих политических конкурентов.

Пока я в Киеве бью по взяточникам, провожу заседания по законопроектам, в Луцке титушки жгут авто моей семьи. Вот такая-то она "укроповская любовь". Все, что меня не убивает, делает сильнее, - написал народный депутат.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что огонь повредит также припаркованный рядом автомобиль. Причина возгорания пока неизвестна, но полиция первоначально рассматривается версия поджога.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, год назад в Луцке двое неизвестных мужчин кавказской национальности открыли стрельбу по народному депутату от "Народного фронта" Игорю Лапину.