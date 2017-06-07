Возле Львова горела свалка

Так, возгорание было зафиксировано на незаконной свалке мусора. Эти сведения распространили в Департаменте защиты граждан обладминистрации Львовщины. Так, шестого июня около поселка произошло возгорание свалки бытовых отходов.

Площадь этой незаконной свалки – примерно 0,160 гектара. Огонь сумел уничтожить отходы на площади примерно 150 квадратных метров. С целью устранения возгорания привлекли пять единиц спецтехники, а также служащих ГСЧС. Возгорание удалось устранить уже около полуночи.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Запорожье произошло возгорание частного домовладения.