14:44 07.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Возле Львова горела свалка

Недалеко от города Львов, в селе Лисиничи, недавно возникло возгорание.

Возле Львова горела свалка

Так, возгорание было зафиксировано на незаконной свалке мусора. Эти сведения распространили в Департаменте защиты граждан обладминистрации Львовщины. Так, шестого июня около поселка произошло возгорание свалки бытовых отходов.

Площадь этой незаконной свалки – примерно 0,160 гектара. Огонь сумел уничтожить отходы на площади примерно 150 квадратных метров. С целью устранения возгорания привлекли пять единиц спецтехники, а также служащих ГСЧС. Возгорание удалось устранить уже около полуночи.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Запорожье произошло возгорание частного домовладения.


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