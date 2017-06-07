10:09 07.06.2017 | Происшествия | Новости
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В парламенте Ирана произошла стрельба, есть раненые

В здании парламента Ирана три неизвестных начали перестрелку, в результате чего два человека получили ранения. 
 

В парламенте Ирана произошла стрельба, есть раненые

Об этом сообщает Tasnim News Agency в Twitter.

На данный момент стрельба продолжается, личность и цели нападавшего пока не установлены.

В здании удерживаются заложники, однако представители службы безопасности не подтверждают эту ингформацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из ночных клубов Одесчины произошла стрельба. Пичиной происшествия стала девушка, которую якобы кто-то из мужчин не пропустил пройти вперед. Защитить ее интересы выбежал мужчина, который позвал на помощь своих товарищей.


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