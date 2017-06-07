В Харькове авто горело на АЗС

Так, на АЗС, которая находится в Харькове на улице Валентиновской, шестого июня примерно в 22:30 загорелось авто. Про это рассказали представители патрульной полиции.

Авто вскоре пробовали тушить работники этой АЗС, а также в процессе участвовали и патрульные полицейские, а также и владелец данного авто. Правоохранители передали сведения вскоре прочим патрулям – с целью ограничения передвижения авто на прилегающих территориях. Кроме того – были вызваны спасатели. Авто затем оттащили с АЗС и уже там устранили огонь – рассказали полицейские.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее возникло возгорание в многоэтажке.