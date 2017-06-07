01:00 07.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре мужчина бросился под колеса машина - ФОТО

В Днепре во вторник, 6 июня, мужчина бросился под колеса автомобиля ВАЗ 2109.

В Днепре мужчина бросился под колеса машина - ФОТО

По предварительным данным, он находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные очевидцев, мужчина, около 60-ти лет, сидел на дорожном ограждении на улице Передовой.

Он размахивал руками и кричал на мимо проезжающие машины. Внезапно он вскочил и побежал через дорогу. Одну полосу он перебежал, а на второй попал под колеса мимо проезжающей машины.

В результате мужчина получил травмы, его доставили в больницу имени Мечникова. Пострадала также женщина, которая находилась в салоне автомобиля. Сейчас полиция устанавливает личность пострадавшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе Киев - Одесса возле года Васильков между двумя водителями произошел конфликт, который закончился стрельбой.


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