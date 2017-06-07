Террорист-смертник взорвал себя в парламенте Ирана - ФОТО

В здании парламента Ирана в Тегеране неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство, в результате чего погиб на месте происшествия.
Об инциденте сообщает Press TV в Twitter.
По словам тегеранского губернатора, террористы, проникшие в здание парламента, были заблокированы там полицией.
Он также добавил, что одного из террористов убил охранник. Кроме того, один из напавших убил местного садовника.
В результате двойного теракта пострадало не менее тринадцати человек, как минимум двое убиты. Точное число жертв и пострадавших, а также личности нападавших и их мотивы пока неизвестны.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в здании парламента Ирана три неизвестных начали перестрелку, в результате чего два человека получили ранения.