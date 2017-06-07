12:50 07.06.2017 | Происшествия | Новости
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Террорист-смертник взорвал себя в парламенте Ирана - ФОТО

В здании парламента Ирана в Тегеране неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство, в результате чего погиб на месте происшествия.

Террорист-смертник взорвал себя в парламенте Ирана - ФОТО

Об инциденте сообщает Press TV‏ в Twitter.

По словам тегеранского губернатора, террористы, проникшие в здание парламента, были заблокированы там полицией. 

Он также добавил, что одного из террористов убил охранник. Кроме того, один из напавших убил местного садовника.

В результате двойного теракта пострадало не менее тринадцати человек, как минимум двое убиты. Точное число жертв и пострадавших, а также личности нападавших и их мотивы пока неизвестны. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в здании парламента Ирана три неизвестных начали перестрелку, в результате чего два человека получили ранения. 


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