09:50 07.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Сегодня восстановят электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, - Тука

В среду, 7 июля 2017 года, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции будет полностью восстановлено. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.
 

Сегодня восстановят электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, - Тука

Согласно словам министра, работы по ремонту линий электроснабжения в данный момент уже завершены. В то же время возникли другие проблемы, в часности с линиями водоснабжения с водопроводами.

К слову, пока неизвестно сколько понадобится времени на ремонт водопровода, поскольку проблема не только в технологических деталях, а еще и в режиме сохранения тишины.

"Все службы работают скоординировано, каких-то перебоев или дополнительных проблем администрация не видит, внешней помощи администрация не требует, нужны только строительные материалы", - отметил Тука.

При этом заместитель министра напомнил, что сегодня в Кабинете министров Украины будет рассматриваться вопрос о выделении ресурсов  Донецкой областной администрации для проведения ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 23 тысяч жителей Авдеевки и близлежащих сел оставались без стабильного водоснабжения из-за остановки Донецкой фильтровальной станции.


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