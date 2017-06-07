Сегодня восстановят электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, - Тука

Согласно словам министра, работы по ремонту линий электроснабжения в данный момент уже завершены. В то же время возникли другие проблемы, в часности с линиями водоснабжения с водопроводами.

К слову, пока неизвестно сколько понадобится времени на ремонт водопровода, поскольку проблема не только в технологических деталях, а еще и в режиме сохранения тишины.

"Все службы работают скоординировано, каких-то перебоев или дополнительных проблем администрация не видит, внешней помощи администрация не требует, нужны только строительные материалы", - отметил Тука.

При этом заместитель министра напомнил, что сегодня в Кабинете министров Украины будет рассматриваться вопрос о выделении ресурсов Донецкой областной администрации для проведения ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 23 тысяч жителей Авдеевки и близлежащих сел оставались без стабильного водоснабжения из-за остановки Донецкой фильтровальной станции.