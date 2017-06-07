07:56 07.06.2017 | Происшествия | Новости
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Полиция Парижа квалифицировала нападение возле Нотр-Дам как теракт

Парижская прокуратура открыла уголовное дело и начала расследование нападения возле собора Нотр-Дам в Париже, которое произошло во вторник, 6 июня.

Полиция Парижа квалифицировала нападение возле Нотр-Дам как теракт

Нападение квалифицируется по статье за терроризм. Как сообщил местным журналистам министр внутренних дел Франции Джирард Коллом, во время атаки нападавший выкрикивал "Это за Сирию".

Правоохранителям удалось ранить нападавшего. У него были найдены кухонные ножи, молоток и другое оружие, - отметил министр.

Сам задержанный утверждал, что является солдатом халифата террористической группировки "Исламское государство", - пояснил Колонн на пресс-конференции, добавив, что он назвался алжирским студентом и сейчас, по словам министра, эта информация проверяется.

Глава ведомства также уточнил, что нападение произошло около после пяти часов вечера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Париже на ступенях собора Нотр-Дам произошла стрельба с участием полицейских. Согласно сообщению, в ходе операции, проводившейся полицией в районе Собора Парижской Богоматери, на одного из полицейских напал мужчина с молотком. В результате полицейский подстрелил нападавшего.


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