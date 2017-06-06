В Ужгороде возле больницы произошла стрельба - ФОТО

Инцидент произошел на улице Капушанской возле аптеки №130, расположенной неподалеку Закарпатской ОКБ им. Новака. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные полиции,

конфликт возник между компанией из четырех человек, которые громко ругались во дворе дома.

Один из местных жителей сделал им замечание, однако последние не угомонились. Тогда мужчина вышел к ним, взяв с собой зарегистрированный пистолет с резиновыми пулями. Увидев это четверо мужчин начали его избивать. После чего мужчина несколько раз выстрелил в своих обидчиков, попав одному из них в ногу.

Скорая помощь увезла в больницу двух травмированных, остальных полиция задержала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 5 июня, возле города Васильков Киевской области на трассе Киев-Одесса произошла стрельба. В результате инцидента был ранен один человек.