В Китае на заводе прогремел взрыв, погибли восемь человек - ФОТО

В результате инцидента погибли восемь человек. Еще девять человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, еще семь человек считаются пропавшими без вести. Взрыв вызвал пожар на погрузочно-разгрузочной площадке нефтехимической компании "Цзиньюй" в зоне экономического развития Линьган города Линьи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайской провинции Аньхой в Китае прогремел взрыв. В настоящее время данных о пострадавших нет. Как сообщает издание Xinhua со ссылкой на местные власти, что-то взорвалось на военном заводе в уезде Шучэн городского округа Луань.