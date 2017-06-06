08:15 06.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае на заводе прогремел взрыв, погибли восемь человек - ФОТО

В восточной китайской провинции Шаньдун в понедельник, 5 июня, прогремел взрыв на нефтехимическом заводе.

В Китае на заводе прогремел взрыв, погибли восемь человек - ФОТО

В результате инцидента погибли восемь человек. Еще девять человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, еще семь человек считаются пропавшими без вести. Взрыв вызвал пожар на погрузочно-разгрузочной площадке нефтехимической компании "Цзиньюй" в зоне экономического развития Линьган города Линьи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайской провинции Аньхой в Китае прогремел взрыв. В настоящее время данных о пострадавших нет. Как сообщает издание Xinhua со ссылкой на местные власти, что-то взорвалось на военном заводе в уезде Шучэн городского округа Луань.


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