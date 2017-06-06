19:00 06.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове произошла погоня со стрельбой

В Харькове мужчина преследовал неизвестных, которые пытались пробраться в его дом. Один из преступников открыл огонь.

В Харькове произошла погоня со стрельбой

В Харькове произошла погоня со стрельбой

Оружие изъяла полиция

В Харькове мужчина преследовал неизвестных, которые пытались пробраться в его дом. Один из преступников открыл огонь.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

В сообщении говорится, что, по словам мужчины, в его дом залезли двое неизвестных. Увидев хозяина дома, преступники пытались скрыться на машине. Однако он сел в такси и догнал грабителей.

В пресс-службе отмечают, что  когда мужчина подошел к транспортному средству преступников, один из беглецов сделал два выстрела из пистолета.

На ряду с этим, другие участники конфликта, заявили, что использовали стартовый пистолет в качестве защиты. И стреляли в воздух. Так как неизвестные мужчины беспочвенно начали вытаскивать их из машины и избивать.

Отмечено, что пистолет изъят с места происшествия.

В данный момент все обстоятельства происшествия выясняются следователями.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве произошла стрельба в кафе. Есть раненые.


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