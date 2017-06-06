В Белой Церкви на АЗС прогремел взрыв, один человек погиб

Тут на автозаправочной станции "Талисман" произошел взрыв паров топлива. После чего начался пожар.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели на месте происшествия установили, что возгорание произошло во время проведения чистки резервуара. В результате инцидента погиб сотрудник станции - мужчина 1999 года рождения.

Еще один сотрудник - 2000 года рождения, который находился на поверхности, получил 30% ожогов тела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня около двух часов дня в Днепровском районе Киева произошел взрыв. На улице Профсоюзной вспыхнул пожар в одном из жилых домов.