Под Хмельницким горел жилой дом, погиб мужчина - ВИДЕО

В результате инцидента погиб один человек. Как сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, пожар начался около пяти часов утра.

На момент прибытия спасателей пожар охватил часть жилого дома. Огонь охвати сто квадратных метров.

Сотрудников ГосЧС удалось уже через пол часа ликвидировать пожар, однако в доме спасатели обнаружили бездыханное тело 52-летнего владельца дома. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Броварах под Киевом днем 5 июня 2017 года, произошел масштабный пожар на оптовой базе. Площадь возгорания составила примерно полторы тысячи квадратных метров.