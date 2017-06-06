От взрыва в Афганистане погибли десять человек

Сегодня в городе Герат Афганистана произошел мощный взрыв у мечети. Десять человек погибли.
Об этом сообщает Al Jazeera.
В сообщении говорится, что в городе Герат вблизи полицейского участка и известной мечети произошел мощный взрыв. Сообщается как минимум о десяти погибших.
Пресс-секретарь местной полиции отмечает, что бомба сдетонировала у известной мечети Джума в Герате, взрывчатка была заложена в рикшу.
Также в полиции сообщают, что информация о погибших может измениться, их число может возрасти.
Также отмечается, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве на СТО прогремел взрыв. После чего вспыхнул сильный пожар.