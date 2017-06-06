От взрыва в Афганистане погибли десять человек

Об этом сообщает Al Jazeera.

В сообщении говорится, что в городе Герат вблизи полицейского участка и известной мечети произошел мощный взрыв. Сообщается как минимум о десяти погибших.

Пресс-секретарь местной полиции отмечает, что бомба сдетонировала у известной мечети Джума в Герате, взрывчатка была заложена в рикшу.

Также в полиции сообщают, что информация о погибших может измениться, их число может возрасти.

Также отмечается, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве на СТО прогремел взрыв. После чего вспыхнул сильный пожар.