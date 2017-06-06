ООН обвинила ИГИЛ в убийстве более 160 мирных жителей в Мосуле

Об этом сообщает 7News.

По его словам, тела убитых иракских мужчин, женщин и детей по-прежнему лежат на улицах района Аль-Шира в западной части Мосула.

При этом террористическая организация "Исламское государство" погубила не менее 163 человек.

Также сообщается о пропавших без вести в этом районе.

"Жестокость ИГИЛ и других террористических групп, по-видимому, не знает границ", - подчеркнул Зейд Раад Аль-Хусейн.

Стоить отметить, что убийства были совершены первого июня 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористическая группировка "Исламское государство" во вторник утром, 6 июня, заявила что берет на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне.