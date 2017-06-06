На Тернопольщине рухнул балкон жилого дома, пострадали два человека - ФОТО

В результате инцидента травмы получили два человека. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в городе Бережаны.

Тут на улице Академическая, в старинном двухэтажном жилом доме произошел обвал межэтажного балкона. При этом на момент разрушения на балконе находились четверо местных жителей.

Двоих их них с травмами различной тяжести скорая помощь увезла в Бережанскую центральную районную больницу. Прибыв на место, спасатели увидели огромную бетонную плиту, что повисла на высоте десяти метров.

Если бы она упала, рассказали спасатели, была бы реальная угроза разрушения дома и инженерных коммуникаций. Используя стационарную лебедку автомобиля ЗИЛ-131 и металлические тросы они зафиксировали обвалившиеся конструкции, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из сел Ровенской области обрушилась стена в ходе строительных работ, в результате чего погибли два человека.