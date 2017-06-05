22:30 05.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье легковушка врезалась в бетонное ограждение, четыре человека травмированы

В Запорожье в понедельник, 5 июня, легковой автомобиль ВАЗ-21093 по неизвестным пока причинам столкнулся с бетонным ограждением на повороте дороги.

В Запорожье легковушка врезалась в бетонное ограждение, четыре человека травмированы

В результате аварии четыре человека получили травмы. Как сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, авария произошло около часу дня на улице Василия Сергиенко.

При этом спасателям пришлось с помощью специального оборудования вытаскивать одного из пассажиров из искореженного автомобиля. Врачи скорой помощь увезли водители и трех пассажиров в городскую больницу.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недалеко от города Пазарджик в Болгарии произошла серьезная авария с участием микроавтобуса, перевозивший группу мигранов. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли десять человек.


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