10:19 05.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Вышгороде взорвалась квартира: есть погибший и пострадавшие

Ночью пятого июня в г. Вышгород, что на Киевщине, был мощный взрыв.

В Вышгороде взорвалась квартира: есть погибший и пострадавшие

Взрыв был зафиксирован в одном из жилых домов населенного пункта. Эти сведения уже были распространены при помощи социальной сети представителем dtp.kiev.ua. Согласно этому сообщению – в Вышгороде произошла сегодня трагедия – взорвалась квартира. Согласно предварительно установленным данным – в итоге погиб один человек и были ранены двое.

Сейчас раненых отвезли в реанимацию. Взрыв в квартире прогремел на улице Мазепы. По итога взрыва были выбиты стекла во всем доме. Взрыв был в квартире по непонятным пока что причинам – на четвертом этаже здания.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в ноябре 2016-го также был взрыв в квартире.


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