08:00 05.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Стокгольме экстренно сел самолет "Лондон - Санкт-Петербург" - ФОТО

Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Стокгольме.

В Стокгольме экстренно сел самолет

Об этом сообщает "Фонтанка".

Как отмечается, изменение маршрута рейса 878 произошло из-за проблем с двигателем.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет вылетел из Лондона в 11:42, а в 16:35 должен был приземлиться в Санкт-Петербурге.

В результате авиалайнер был перенаправлен в шведский аэропорт Стокгольм-Арланда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два человека погибли при крушении легкомоторного бизнес-самолета Learjet 35-А вблизи от Нью-Йорка. При этом авиалайнер летел из международного аэропорта Филадельфии. 


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