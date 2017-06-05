В Стокгольме экстренно сел самолет "Лондон - Санкт-Петербург" - ФОТО

Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Стокгольме.
Об этом сообщает "Фонтанка".
Как отмечается, изменение маршрута рейса 878 произошло из-за проблем с двигателем.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет вылетел из Лондона в 11:42, а в 16:35 должен был приземлиться в Санкт-Петербурге.
В результате авиалайнер был перенаправлен в шведский аэропорт Стокгольм-Арланда.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два человека погибли при крушении легкомоторного бизнес-самолета Learjet 35-А вблизи от Нью-Йорка. При этом авиалайнер летел из международного аэропорта Филадельфии.