В районе Орландо произошла стрельба, пять человек погибли - ФОТО

В результате инцидента пять человек погибли. Как сообщает местный телеканал WFTV, были убиты четверо местных жителей и сам стрелок.

Происшествие произошло в промышленной зоне, - пояснили в пресс-службе шерифа округа Ориндж, добавив, что ситуация находится под контролем.

На месте происшествия присутствовал мэр округа Айленд Тереза ​​Джейкобс. Другие подробности должностные лица пока не сообщают.

Вместе с тем в данный момент в районе инцидента перекрыты несколько улиц, полиция собралась на стоянке рядом со складами, расположенными вблизи места инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Филиппинах в гостиничном комплексе Resorts World Manila в городе Маниле в ночь на пятницу, 2 июня, произошла стрельба. В результате инцидента было ранено около 30 человек.