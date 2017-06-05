На трассе под Васильковом произошла стрельба, один человек ранен

В результате инцидента был ранен один человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, конфликт на дороге произошел днем.

Тут водитель легковушки не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля. В ответ обиженный водитель начал стрелять из пистолета с резиновыми пулями. Одна их пуль попала в пассажира автомобиля, ранив ему руку.

Скорая помощь увезла раненного в больницу, а полиция открыла по факту стрельбы уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве 1 июня, произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, стреляли на Подоле на улице Кирилловской около пяти часов вечера. При этом полиция установила, что жертвой стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев.