21:30 05.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе под Васильковом произошла стрельба, один человек ранен

В понедельник, 5 июня, возле города Васильков Киевской области на трассе Киев-Одесса произошла стрельба.

На трассе под Васильковом произошла стрельба, один человек ранен

В результате инцидента был ранен один человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, конфликт на дороге произошел днем.

Тут водитель легковушки не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля. В ответ обиженный водитель начал стрелять из пистолета с резиновыми пулями. Одна их пуль попала в пассажира автомобиля, ранив ему руку.

Скорая помощь увезла раненного в больницу, а полиция открыла по факту стрельбы уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве 1 июня, произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, стреляли на Подоле на улице Кирилловской около пяти часов вечера. При этом полиция установила, что жертвой стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев.


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