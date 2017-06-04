Во время теракта в Лондоне шестеро погибших

В сообщении говорится, что сегодня ночью в столице целый ряд инцидентов. Сначала фургон сбил людей на Лондонском мосту, после этого неизвестные, вооруженные ножами, напали на ресторан. А позже полиция сообщила о еще одном преступном случае в районе Воксхолл.

Полиция передает, что результате теракта погибли шесть человек. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов застрелили трех нападающих.

Отмечается, что не менее 20 человек госпитализированы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Мали террористы обстреляли миротворческий лагерь ООН.