Во время теракта в Лондоне шестеро погибших

В ночь на 4 июня в Лондоне погибло шесть человек. Об этом британская полиция сообщила изданию Deutsche Welle.
В сообщении говорится, что сегодня ночью в столице целый ряд инцидентов. Сначала фургон сбил людей на Лондонском мосту, после этого неизвестные, вооруженные ножами, напали на ресторан. А позже полиция сообщила о еще одном преступном случае в районе Воксхолл.
Полиция передает, что результате теракта погибли шесть человек. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов застрелили трех нападающих.
Отмечается, что не менее 20 человек госпитализированы.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Мали террористы обстреляли миротворческий лагерь ООН.