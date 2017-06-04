19:25 04.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

На автодороге Спасское-Вилково Одесской области произошло страшное ДТП, в котором погибло четыре человека.

В Одесской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как отмечается, автомобиль "ВАЗ" врезался в дерево.

В результате сильного удара четверо погибли на месте происшествия. Кроме того, еще одного человека, который находился в тяжелом состоянии, бригадой скорой медицинской помощи доставили в районную больницу.

По словам спасателей, для того чтобы извлечь тела погибших и раненного пришлось разрезать кузов покореженного автомобиля.

В свою очередь полицейские выяснили, что компания возвращалась с ночной рыбалки и соответственно водитель заснул за рулем. При этом погибшие и пострадавший являются жителями Татарбунарского района.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию.


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