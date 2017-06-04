В Одесской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как отмечается, автомобиль "ВАЗ" врезался в дерево.

В результате сильного удара четверо погибли на месте происшествия. Кроме того, еще одного человека, который находился в тяжелом состоянии, бригадой скорой медицинской помощи доставили в районную больницу.

По словам спасателей, для того чтобы извлечь тела погибших и раненного пришлось разрезать кузов покореженного автомобиля.

В свою очередь полицейские выяснили, что компания возвращалась с ночной рыбалки и соответственно водитель заснул за рулем. При этом погибшие и пострадавший являются жителями Татарбунарского района.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию.