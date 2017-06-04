15:50 04.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Болгарии перевернулся автобус с мигрантами, погибли 10 человек

Накануне недалеко от города Пазарджик в Болгарии произошла серьезная авария с участием микроавтобуса, перевозивший группу мигранов. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли десять человек.

В Болгарии перевернулся автобус с мигрантами, погибли 10 человек

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Причиной катастрофы стало то, что водитель автобуса не справился с управлением из-за превышения скорости движения.

Также сообщается, что еще семеро были травмированы во время ДТП.

Кроме того, 16-летний болгарский водитель транспортного средства, который к тому же не имел водительских прав, также погиб при аварии.

Также известно, что некотрые из раненных являются жителями из Афганистана и Пакистана.

На данный момент большинство пострадавших находится в больнице в критическом состоянии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение последних 6 лет в Украине произошло более 170 ты ДТП, в которых погибло около 126 тыс человек.


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