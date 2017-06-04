16:49 04.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за порыва ЛЭП

При попытке запустить Донецкую фильровальную станцию были обнаружены повреждения линий электропередач на временно оккупированной территории Донецкой области.

Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за порыва ЛЭП

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Сейчас проводятся переговоры для проведения ремонтных работ на станции.

Тем не менее воду жителям Авдеевки Донецкой области подают по графику, в городском резервуаре есть запас 3 тис. м3 .

Кстати, станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак. Всего предприятие обеспечивает питьевой водой более 600 тыс. жителей Донецкой области.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", второго июня примерно в 23:30 террористы начали стрелять в сторону Авдеевки, используя для этого танки.

 


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