Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Аляски

Геологическая служба США сообщает о землетрясении магнитудой 6,8, которые произошло в Беринговом море у берегов американского штата Аляска.
Об этом пишет Associated Press.
Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 22:24 по времени UTC. При этом их эпицентр располагался в 199 км к северо-западу от острова Атту, входящего в состав Алеутских островов.
Кроме того, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
В связи с этим Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий катастрофы.
К счастью, информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на границе Ирана и Туркмении произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. В результате происшествия погибли три человека, 200 человек по меньшей мере получили ранения.