На Харьковщине задержали пограничников с арсеналом оружия из зоны АТО - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

По словам правоохранителей, злоумышленники перевозили в чемоданах два корпуса гранат РГД-5. Кроме того, гранату Ф-1, три взрывателя УЗРГМ, два помповые ружья российского производства без разрешительных документов, патроны и ножи.

Также стало известно, что мужчины являются уроженцами Одесской и Хмельницкой областей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим, задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зоне АТО боевики оккупационных войск продолжают разворовыват оружие.