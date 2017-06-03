14:52 03.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине задержали пограничников с арсеналом оружия из зоны АТО - ФОТО

В Харьковской области полицейские задержали двух пограничников, следовавших домой из зоны АТО с арсеналом оружия и боеприпасов.

На Харьковщине задержали пограничников с арсеналом оружия из зоны АТО - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

По словам правоохранителей, злоумышленники перевозили в чемоданах два корпуса гранат РГД-5. Кроме того, гранату Ф-1, три взрывателя УЗРГМ, два помповые ружья российского производства без разрешительных документов, патроны и ножи.

Также стало известно, что мужчины являются уроженцами Одесской и Хмельницкой областей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим, задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зоне АТО боевики оккупационных войск продолжают разворовыват оружие.


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