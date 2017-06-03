12:50 03.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе к празднику Троицы усилили полицейские патрули

В Донецкой области полицейские в ближайшие три дня будут вести патрулирование в усиленном режиме в связи с Троицей.

На Донбассе к празднику Троицы усилили полицейские патрули

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Таким образом, на улицы выйдет увеличенное число полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины по обеспечению общественного порядка.

Кроме того, особое внимание усиленных нарядов будет уделено местам отдыха граждан.

Также к обеспечению правопорядка будут привлечены инспекторы-кинологи со служебными собаками.

К слову, руководители территориальных подразделений полиции определили для личного состава основные задачи по обеспечению правопорядка в городах и поселках.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", специально в честь празднования гражданами Троицы "Укрзализныця" приняла решение о назначении на один день ретро-поезда. 

 


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