На Донбассе к празднику Троицы усилили полицейские патрули

В Донецкой области полицейские в ближайшие три дня будут вести патрулирование в усиленном режиме в связи с Троицей.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Таким образом, на улицы выйдет увеличенное число полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины по обеспечению общественного порядка.
Кроме того, особое внимание усиленных нарядов будет уделено местам отдыха граждан.
Также к обеспечению правопорядка будут привлечены инспекторы-кинологи со служебными собаками.
К слову, руководители территориальных подразделений полиции определили для личного состава основные задачи по обеспечению правопорядка в городах и поселках.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", специально в честь празднования гражданами Троицы "Укрзализныця" приняла решение о назначении на один день ретро-поезда.