Возле стен Ватикана - пожар, есть угроза взрыва - ФОТО

Вблизи находятся дома католической церкви и папы в Италии. Как сообщают очевидцы в социальной сети, пожар возник буквально у самых стен Ватикана утром в пятницу, 2 июня. Горит склад автомобилей.

По состоянию полдень уже пострадали около 50 машин. Клубы черного дыма окутали всю западную часть города. При этом полиция предупреждает о возможных взрывах. Вместе с тем первоначальная версия о взрыве пока не подтвердилась. О жертвах и пострадавших также пока ничего не известно.

Очевидцы публикуют фотографии со столбами густого черного дыма, который идет из Ватикана и окутывает Рим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области неизвестные подожгли школу. Происшествия произошло ночью. По предварительным данным, неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку.