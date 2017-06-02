В Запорожье на мусорной свалке обнаружен труп

Так, труп был обнаружен людьми на краю города Запорожье – в коттеджном городке Солнечный. Люди увидели тело мужчины, не имеющее признаков жизни. Эти сведения распространила представитель Нацполиции региона – Е. Людвик. Согласно ее словам – мужчина, вероятно. Занимался поисками в поселке металлолома, однако на него обвалился грунт. Личность же этого человека уже была установлена – это местный житель 1974-го года. По факту выявленного трупа продолжается следствие.

Как сообщал УРА-Информ, труп самоубийцы был обнаружен ранее в столице – в местном парке Дубки. Ранее этот человек обращался в полицию, заявляя, что ему угрожают.