В отеле Resorts World Manila в Маниле погибли 36 человек

Полиция обнаружила тела внутри гостиницы после нападения боевика, который открыл стрельбу, а затем поджег игровые столы в казино. Как сообщает CNN со ссылкой на официального представителя местной полиции, жертвы не были расстреляны, а погибли от удушья.

По словам директора департамента полицейского округа Томас Аполинарио, большинство из них женщины были найдены мертвыми в ванной комнате. Некоторые тела обнаружены в зоне казино, где было много ковровых покрытий, и все окна были заперты, - сказал он, добавив, что сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

Вместе с тем, по словам полицейских, несмотря на деятельность террористической организации "Исламское государство" на юге Филиппин, полиция исключила терроризм как мотив нападения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Филиппинах произошла стрельба в гостинице. Ранее сообщалось о 25 раненных.