В Киеве горела многоэтажка

В 9-этажном жилом доме по пр. Маршала Рокоссовского в Киеве сегодня днем вспыхнул пожар. Пламя было заметным на балконе, а пожар сопровождался сильным задымлением.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Так, во время тушения пожара из жилого дома спасен мужчина 1994 года Однако, из-за сильных ожогов пострадавшего передали в бригаду медицинской помощи.
Кроме того, спасатели вывели на безопасное расстояние 21 человек.
Также в результате возгорания уничтожено мебель, бытовые приборы, межкомнатные и балконные двери, окна, повреждены стены и потолка квартиры.
По информации полиции, погибших нет.
На данный момент причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице возникло возгорание в одном из многоэтажных зданий. В процессе устранения огня пожарные также спасли двоих - мужчину и женщину.