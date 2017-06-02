В Киеве горела многоэтажка

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, во время тушения пожара из жилого дома спасен мужчина 1994 года Однако, из-за сильных ожогов пострадавшего передали в бригаду медицинской помощи.

Кроме того, спасатели вывели на безопасное расстояние 21 человек.

Также в результате возгорания уничтожено мебель, бытовые приборы, межкомнатные и балконные двери, окна, повреждены стены и потолка квартиры.

По информации полиции, погибших нет.

На данный момент причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице возникло возгорание в одном из многоэтажных зданий. В процессе устранения огня пожарные также спасли двоих - мужчину и женщину.