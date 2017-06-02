13:31 02.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове неизвестный в маске ограбил кредитную фирму

В Харькове в четверг вечером, 1 июня, неизвестный мужчина средних лет ограбил кредитную фирму.

В Харькове неизвестный в маске ограбил кредитную фирму

Мужчина забрал из кассы три тысячи гривен. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, около восьми часов вечера мужчина

в красной куртке и медицинской маске зашел в помещение кредитной фирмы на проспекте Гагарина.

Угрожая девушке-кассиру пистолетом, он забрал из кассы деньги и скрылся в неизвестном направлении. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Разбой.

На данный момент ведется следствие, устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Каменце-Подольском девушка в маске и с ножом в руках ограбила отделение кредитного союза. Она унесла с собой около 15 тысяч гривен и скрылась в неизвестном направлении.


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