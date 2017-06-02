В Харькове неизвестный в маске ограбил кредитную фирму

В Харькове в четверг вечером, 1 июня, неизвестный мужчина средних лет ограбил кредитную фирму.
Мужчина забрал из кассы три тысячи гривен. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, около восьми часов вечера мужчина
в красной куртке и медицинской маске зашел в помещение кредитной фирмы на проспекте Гагарина.
Угрожая девушке-кассиру пистолетом, он забрал из кассы деньги и скрылся в неизвестном направлении. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Разбой.
На данный момент ведется следствие, устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства происшествия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Каменце-Подольском девушка в маске и с ножом в руках ограбила отделение кредитного союза. Она унесла с собой около 15 тысяч гривен и скрылась в неизвестном направлении.