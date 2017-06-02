В Харькове неизвестный в маске ограбил кредитную фирму

Самый крупный карнавал северной Европы? Как ни странно – в маленьком Ольборге. Уже в 21-й раз в конце мая по улицам города прошло это костюмированное действие. По некоторым данным, в этом году было около 300.000 человек – а это 2,5 населения города. Карнавал длился неделю, однако пик его пришёлся на 25 мая, когда был парад. Огромные толпы реальных и выдуманных персонажей выдвигались из трёх частей города, сливались в единый поток – и затем отправлялись пить (т.е. продолжать пить) в один из центральных парков.