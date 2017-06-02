Под Киевом горит свалка

Пожар бушует уже второй день. Наблюдаются очаги горения по всей площади свалки.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание мусора началось в четверг, 1 июня. Размер свалки составляет 200х100 метров. Вместе с тем по данным ГосЧС, до ближайшего населенного пункта - около восьми километров. В настоящее время пожар тушат три пожарных команды сел Летки, Рожны и населенного пункта Великая Александровка.

По состоянию на утро пятница пожар был локализован на площади в два гектара. Тушение пожара осложняется отсутствием рядом источника воды, к месту возгоранию подвозят воду. На данный момент ликвидация пожара продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в девятиэтажном жилом доме по проспекту Маршала Рокоссовского в Киеве вспыхнул пожар. Пламя было заметным на балконе, а пожар сопровождался сильным задымлением.