На Филиппинах в гостинице стреляли - ранены минимум 30 человек - ФОТО

В результате инцидента было ранено около 30 человек. Как сообщает The New York Times, ссылаясь на словам генерального директора Филиппинской национальной полиции Роналда дела Розы, нападение было совершено одним человеком и стрелял он из автоматом. К счастью, жертв нападения нет, - заверил он.

Вместе с тем главный операционный директор Resorts World Manila Стивен Райли заявил, что полиция разыскивает подозреваемого, который, вероятно, находится в здании отеля. При этом, несмотря на то, что никаких подтверждений того, кто стоит за нападением, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже заявил о теракте.

Это действительно очень грустно о том, что происходит во всем мире с террором, - сказал Трамп в начале своей пресс-конференции в Белом доме о выходе США из Парижского соглашения об изменении климата.

В то же время полиция считает, что инцидент в гостиничном комплексе являлся ограблением и не связан с терроризмом. По словам Дела Розы, налетчик был один, и он не стрелял в сторону людей. Злоумышленник, предположительно, иностранец, все еще остается на свободе.

Чуть позже он заявил, что человек, который напал на гостиничный комплекс, погиб. Преступник был застрелен полицейскими, - заявил полицейский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Подоле 1 июня произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения.