ИГИЛ взяло ответственность за стрельбу в отеле на Филиппинах

Об этом сообщает New York Post. Как отмечается, большинство жертв все еще заблокированы внутри здания.

Кроме того, некоторые из пострадавших получили серьезные травмы, поскольку были вынуждены прыгать со второго этажа отеля.

При этом филиппинские власти опровергают версию о причастности террористов "Исламского государства" к нападению на гостиничный комплекс.

Тем не менее руководство города находится в тесном сотрудничестве с филиппинской национальной полицией, чтобы гарантировать безопасность гостей и сотрудников

На данный момент курортный комплекс оцеплен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Филиппинах в гостиничном комплексе Resorts World Manila в городе Маниле в ночь на пятницу, 2 июня, произошла стрельба.

