11-летнюю девочку пытались изнасиловать в Запорожье

Об этом сообщает местное издание "Заноза".

В сообщении говорится, что школьницу пытался изнасиловать неизвестный мужчина. Происшествие произошло вчера в конном клубе.

Сообщается, что девочка не застала свою лошадь в стойле и поэтому пошла к другим лошадям, которые паслись неподалеку. Позже ребенка без сознания с черепно-мозговой травмой нашли в ближайшей балке.

Сейчас девочка пребывает в больнице, в реанимационном отделении. Ее недавно прооперировали.

В данный момент в розыске находится мужчина, подозреваемый в изнасиловании девочки.

В пресс-службе полиции Запорожской области отмечают, что рассматривают несколько версий трагедии.

Происшествие правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Ранее УРА-Информ сообщал, что военные РФ на Донбассе ограбили и изнасиловали местную жительницу.