Во Франции в аварию попал автобус, 20 человек попали в больницу - ФОТО

В результате аварии около 20 человек получили травмы. Как сообщает La Voix du Nord.

Автобус ехал из Нидерландов. Водитель грузовика с польским номером, который ехал впереди автобуса, резко затормозил. Водитель автобуса не успел затормозить и в итоге его машина врезался в грузовик.

Водитель автобуса в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. На момент аварии в автобусе всего 55 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в результате аварии с двумя маршрутками пострадали 32 человека.