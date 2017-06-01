11:52 01.06.2017 | Происшествия | Новости
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Во Франции в аварию попал автобус, 20 человек попали в больницу - ФОТО

В четверг утром, 1 июня, фо Франции автобус со студентами столкнулся с фурой.

Во Франции в аварию попал автобус, 20 человек попали в больницу - ФОТО

В результате аварии около 20 человек получили травмы. Как сообщает La Voix du Nord.

Автобус ехал из Нидерландов. Водитель грузовика с польским номером, который ехал впереди автобуса, резко затормозил. Водитель автобуса не успел затормозить и в итоге его машина врезался в грузовик.

Водитель автобуса в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. На момент аварии в автобусе всего 55 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в результате аварии с двумя маршрутками пострадали 32 человека.


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