В Турции разбился военный вертолет

В результате крушения погибли 13 военных. Как сообщает Reuters, вертолет потерпел крушение после того, как столкнулся с линией электропередачи.

Инцидент произошел около девяти часов вечера. На момент крушения в вертолете типа Сougar AS 532 находилось 13 человек.

Все они погибли. Среди погибших генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена, – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в штате Южная Австралия в ночь на среду, 31 мая, рухнул легкомоторный самолет. Авария произошла во время тренировочного полета. В результате инцидента погибли три человека.