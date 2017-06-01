В США произошел взрыв на спиртзаводе

В американском городе Камбрия на заводе по производству этилового спирта произошел сильный взрыв.
Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. Как отмечается, соответствующий взрыв произошел на заводе Didion Milling.
Таким образом, из-зи случившегося несколько человек получили ожоги.
При этом, сколько именно пострадало человек во время взрыва пока неизвестно.
По словам шерифа округа Колумбия, на место инцидента были направлены пожарные и более трех медицинских вертолетов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Так, в результате инцидента погибли восемь мирных жителей.