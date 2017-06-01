11:52 01.06.2017 | Происшествия | Новости
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В США произошел взрыв на спиртзаводе

В американском городе Камбрия на заводе по производству этилового спирта произошел сильный взрыв.

В США произошел взрыв на спиртзаводе

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. Как отмечается, соответствующий взрыв произошел на заводе Didion Milling. 

Таким образом, из-зи случившегося несколько человек получили ожоги.

При этом, сколько именно пострадало человек во время взрыва пока неизвестно. 

По словам шерифа округа Колумбия, на место инцидента были направлены пожарные и более трех медицинских вертолетов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Так, в результате инцидента погибли восемь мирных жителей.


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