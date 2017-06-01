В США произошел взрыв на спиртзаводе

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. Как отмечается, соответствующий взрыв произошел на заводе Didion Milling.

Таким образом, из-зи случившегося несколько человек получили ожоги.

При этом, сколько именно пострадало человек во время взрыва пока неизвестно.

По словам шерифа округа Колумбия, на место инцидента были направлены пожарные и более трех медицинских вертолетов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Так, в результате инцидента погибли восемь мирных жителей.