В Сирии убили основателя информагенства ИГИЛ

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, Мешааль мог быть убит в районе Дейр-эз-Зора.

Также информацию о гибели основателя "ИГИЛ" подтвердили в проекте SITE, который занимается мониторингом активности экстремистов в интернете.

Стоить отметить, что информационное агентство Amaq было основано в 2014 году. При этом оно освещает деятельность боевиков, публикуя их новости и видеозаписи на нескольких языках.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Марави на юге Филиппин по состоянию на понедельник, 29 мая, во время боев, которые развернулись между правительственными силами и боевиками, поддерживающими Исламское государство, погибли 42 человека.