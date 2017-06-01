08:19 01.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Сирии убили основателя информагенства ИГИЛ

В Сирии из-за авиаудара антитеррористической коалиции, возглавляемой США, погиб учредитель информационного агентства Amaq террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Райан Мешааль. 

В Сирии убили основателя информагенства ИГИЛ

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, Мешааль мог быть убит в районе Дейр-эз-Зора.

Также информацию о гибели основателя "ИГИЛ" подтвердили в проекте SITE, который занимается мониторингом активности экстремистов в интернете.

Стоить отметить, что информационное агентство Amaq было основано в 2014 году. При этом оно освещает деятельность боевиков, публикуя их новости и видеозаписи на нескольких языках.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Марави на юге Филиппин по состоянию на понедельник, 29 мая, во время боев, которые развернулись между правительственными силами и боевиками, поддерживающими Исламское государство, погибли 42 человека.


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