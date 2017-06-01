11:38 01.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области столкнулись автомобиль и маршрутка, есть пострадавшие - ФОТО

В донецком городе Мариуполь произошла серьезная авария, в результате которой пострадали два человека.
 

В Донецкой области столкнулись автомобиль и маршрутка, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате лобового столкновения легкового автомобиля Daewoo Lanos и маршрутного такси ПАЗ были травмированны двое пассажиров

В часности, мужчина 1983 года рождения, и женщину, 1978 года рождения.

На данный момент пострадавших госпитализировали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на пресс-конференции заместитель директора медицинского департамента Министерства здравоохранения Андрей Гаврилюк сообщил, что в течение последних 6 лет в Украине произошло более 170 тыс ДТП, в которых погибло около 126 тыс человек.


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