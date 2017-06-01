Полиция в Винницкой области задержала около 40 вооруженных лиц - ФОТО, ВИДЕО

В селе Метановка Теплицкого района они ворвались на территорию зернотока, которую охраняли местные жители и открыли стрельбу. В результате инцидента шесть человек получили ранения.

При этом двое из раненных попали ив больницу. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, по предварительным данным, конфликт возник между владельцем сельхозпредприятия и собственниками имущественных паев.

Около трех часов дня, после того, как злоумышленники отказались сложить оружие, бойцы спецподразделений задержали 42 человека. После обыска у них изъяли восемь помповых ружей, пять травматических пистолетов, а также два охотничьих карабина калибром 5,45 мм и 7,62 мм.

Сейчас полиция устанавливает личности задержанных. Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство. За такое правонарушение предусмотрено наказание до семи лет заключения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неизвестные лица в среду, 31 мая, в городе Никополь Днепропетровской области застрелил двух человек.

Стрельба произошла возле кафе, а жертвами нападения стали местный бизнесмен, глава районной организации политической партии "Возрождение", депутат сельской рады Николай Бондаренко и охранник.