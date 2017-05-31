Во Львовской области в пригородном поезде произошло задымление - ФОТО

Инцидент произошел в пригородном поезде № 6462 Коломыя - Черновцы около семи часов утра. К счастью пожара в поезде не произошло. Как сообщает пресс-службы "Укрзализныци", локомотивная бригада сумела самостоятельно с помощью огнетушителя охладил зону трения.

После этого поезд продолжил следование.

Происшествие также подтвердили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области. Согласно сообщению, спасатели прибыли на место происшествия и проверили поезд, но пожара в нем не обнаружили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области поезд насмерть сбил подростка.