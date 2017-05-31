Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

В сообщении облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины говорится о возможных грозах, шквалах и граде на всей территории Львовской области.
Таким образом, во Львовской области днем ожидаются сильные дожди и ливни
Кроме того, ожидаются порывы ветра (юго-западный с переходом на северо-западный).
Также по сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины в отдельных районах во время грозы ожидаются шквалы 17-22 м/с и град
Тем не менее в течение дня облачная погода с прояснениями.
В свою очередь температура воздуха 22-27 градусов тепла.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики обещали практически по всей территории Украины влажную погоду.