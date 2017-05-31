Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Таким образом, во Львовской области днем ​​ожидаются сильные дожди и ливни

Кроме того, ожидаются порывы ветра (юго-западный с переходом на северо-западный).

Также по сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины в отдельных районах во время грозы ожидаются шквалы 17-22 м/с и град

Тем не менее в течение дня облачная погода с прояснениями.

В свою очередь температура воздуха 22-27 градусов тепла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики обещали практически по всей территории Украины влажную погоду.