21:34 31.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Никополе в кафе расстреляли депутата сельсовета и охранника

Неизвестные лица в среду, 31 мая, в городе Никополь Днепропетровской области застрелил двух человек.

В Никополе в кафе расстреляли депутата сельсовета и охранника

Стрельба произошла возле кафе, а жертвами нападения стали местный бизнесмен, глава районной организации политической партии "Возрождение", депутат сельской рады Николай Бондаренко и охранник. Как сообщают местные СМИ, ранение также получила жена Бондаренко. Скорая помощь увезла ее в больницу с тяжелыми травмами.

Вместе с тем в полиции отметили, что нападавших было несколько. Они произвели пять выстрелов в направлении депутата, две пули попали в поясницу и одна - в голову. Правоохранители рассматривают версию убийства за деловую и общественную деятельность. В регионе объявлен план "Перехват", предположительно разыскиваемые вооружены автоматическим оружием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве неизвестный расстрелял мужчину. Позже выяснилось, что застреленный в Киеве был советником директора ГП "Укрспирт Виктор Панков.


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