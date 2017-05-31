14:00 31.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре мужчина пошел выпить пива с автоматом

31 мая около 3:00 полицейские задержали мужчину, который ходил по улице с боевым автоматом Калашникова.

В Днепре мужчина пошел выпить пива с автоматом

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепра.

В сообщении говорится, что на вопрос полицейских о том, почему он поздней ночью находится на улице с оружием, задержанный ответил, что вышел попить пива. Сообщается, что вместе с АК задержанный нес с собой магазин с 19 патронами, Отмечено, что полицейские доставили задержанного в Соборное отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове мужчина застрелился по итогам ссоры с сыном.


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